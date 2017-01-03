روسيا تصمم قمرا صناعيا شراعيا يدور حول الشمس

يقوم العلماء الروس بتصميم قمر صناعي سيدور حول الشمس وسيزود بشراع يعمل بالريح الشمسية.

وقال أحد أصحاب المشروع مدير معهد مغناطيسية الأرض الدكتور فلاديمير كوزنيتسوف:” سينصب في القمر الصناعي للشمس شراع يستخدم لإدارته وتغيير مساره. الأمر الذي يعتبر ضروريا لجعل القمر الصناعي يتواجد دوما في نقطة ثابتة حول منطقة شمسية محددة.

وأوضح الدكتور أن صاروخ”بروتون”الروسي عاجز عن إطلاق القمر الصناعي إلى المدار الشمسي لنقص قدرته. لذلك سيطلق الصاروخ الروسي بوتون القمر الصناعي أولا إلى المدار الأرضي، ثم سيتم فتح شراعه الذي سيجعل القمر الصناعي يدور حول الشمس بمساعدة الريح الشمسية.

والغاية الرئيسية للقمر الصناعي حسب الدكتور كوزنيتسوف هي رصد قطبي الشمس وقياس قوة الريح الشمسية والمجال المغناطيسي داخل طبقات الغلاف الغازي للشمس.

ويتوقع أن يتراوح وزن القمر الصناعي بين 100 كيلوغرام و200 كيلوغرام. وستستغرق عملية تصميمه وتصنيعه 5 أعوام. وسيكلف المشروع 20 مليار روبل ، ما يعادل نحو 300 مليون دولار.

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