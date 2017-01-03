رصد: عشرات القتلى والجرحى من مسلحي “جبهة النصرة ” بإستهداف مقر لهم على طريق سرمدا بريف إدلب الشمالي

3 يناير, 2017 - 5:39 مساءً
3 يناير, 2017
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