مقتل طفل وإصابة 7 آخرين بانفجار عبوة ناسفة غرب الجزائر

أعلن مصدر أمني جزائري، الاثنين 2 يناير/كانون الثاني، عن مقتل طفل وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة بانفجار عبوة ناسفة غرب العاصمة الجزائرية.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إن الحادثة وقعت في منطقة “الريحان” ببلدية “عين الرمانة” بدائرة “موزاية” في ولاية البليدة غرب العاصمة الجزائرية.

وأكد المصدر أنه تم نقل 5 جرحى تعرضوا لإصابات مختلفة إلى مستشفى “موزاية” في حين جرى تحويل اثنين وصفت حالتهما بالخطيرة نحو مستشفى “فرانس فانون” بالبليدة للتكفل بهم. من جهتها فتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، اندلعت أعمال عنف في ولاية بجاية الجزائرية الواقعة في الشمال الغربي للبلاد، احتجاجا على السياسات الاقتصادية العامة للحكومة الجزائرية. وأقدم المحتجون على إضرام النار في حافلة وقطع الطرق الرئيسية المؤدية إلى عدد من المدن والبلديات التابعة للولاية المذكورة.

ويحتج الجزائريون على الضرائب الجديدة، التي ضمنتها حكومتهم في قانونها المالي للعام الجاري، بالإضافة إلى غلاء المعيشة وتدهور الأوضاع والخدمات العامة.

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