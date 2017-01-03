بالصور:هرب من إعتداء إسطنبول ليموت غريقاً

عُثر على جثة الشاب اللبناني الياس ورديني والذي كان برفقة حبيبته في اسطنبول إثر الهجوم الإرهابي على الملهى “رينا” عندما قام مسلح بإطلاق النار على المتواجدين في الملهى وهو يرتدي زي “بابا نويل”، في نهر البوسفور هرباً من المسلح.

وقد عثر على جثة الياس في نهر البسفور بعد ساعات على فقدانه، بعد ان رمى نفسه فيه علّه ينجو من نهر دماء الذي فاض في لحظات في الملهى، ال انه تجمد في مياهه نتيجة حرارتها المنخفضة، ففارق الحياة غريقاً.

حيث نفت شقيقته ميرنا ورديني رواية القاء نفسه في نهر البسفور كاتبة عبر صفحتها الشخصية على موقع “فيسبوك” :”خاف عا حبيبتو البطل الياس ورديني هجم المسلح برم وخباها بجسمو. رصاص طلعوا في. يا تقبرني مش حرام البطل يموت”.

فيما أكد الجميع ان الضحكة لم تفارق وجهه ، ووصفته شقيقته بـ”البطل.

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