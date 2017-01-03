مركز حميميم: رصد 27 خرقاً لوقف الأعمال القتالية في محافظات حماة و حلب و دمشق و اللاذقية خلال 24 ساعة مضت

3 يناير, 2017 - 5:30 مساءً
3 يناير, 2017
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