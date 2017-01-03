حيل 90%من مستخدمين الهواتف الذكيه لايعلمونها

ستطيع الهواتف المحمولة الحديثة أن تقوم بالعديد من المهام، فهي تسمح لك بالوصول إلى شخص ما في الطرف الآخر من العالم، وإرسال رسائل إلى كل أصدقائك في بضع ثوان، وتصفح الإنترنت، ومع ذلك هذا لا يعد القائمة الكاملة لما يمكن لهاتفك أن يقوم به.

لذا إليكم هذ الحيل الذكية التي يمكنك فعلها عبر هاتفك…

1- تحويل هاتفك إلى جهاز تنصت: يمكن تحويل هاتفك إلى أداة للتجسس أو جهاز مراقبة الطفل. فقط ضع الهاتف الخلوي الخاص بك في الموقع المطلوب وحوّله إلى وضع الرنين الصامت، ثم انتقل إلى إعدادات الهاتف، ومنها إلى إعدادات المكالمات، ثم تفعيل وضع الاستقبال التلقائي للمكالمات، ثم انتقل إلى منطقة نائية وقم بالاتصال بالهاتف المتجسس وستسمع كل ما تريد دون علم أحد.

2- إغلاق هاتفك إلى الأبد: في حال فقدت هاتفك المحمول أو تعرضت للسرقة، وعرفت أنه لا سبيل لعودته مرة أخرى وتريد المحافظة على بيانات هاتفك، يمكنك إغلاق هاتفك بكل سهولة من خلال ما يسمي كود “IMEI”، فكل شريحة هاتف في العالم لديها 15 رقمًا فريدًا، وفور فقدان هاتفك يمكنك الاتصال بخدمة العملاء وطلب إغلاق الهاتف الذي يعمل بالشريحة التي يتكون كود “IMEI” الخاص بها من تلك الأرقام وسيتم إغلاق الهاتف نهائيًّا من قبلهم دون رجعة.

للحصول على كود “IMEI” الخاص بهاتفك اطلب *#06#.

3- تحول هاتفك إلى مجهر: يمكنك الحصول على صورة مكبرة من خلال حيل تقوم بها على هاتفك تماثل تلك الصور التي يقدمها لك المجهر باهظ الثمن، وكل ما عليك فعله، هو أن تضع شرائح العدسات المصغرة وتدعى “BLIPS”، على كاميرا الهاتف الخاص بك التي تلصق بلصق قابل للاستخدام مرة أخرى، وستتحول الكاميرا إلى مجهر.

4- تعيين حماية الهاتف بصورة الوجه: توفر لك أجهزة هواتف أندرويد مجموعة كبيرة من الطرق لفتح هاتفك من الحماية، منها النمط وكلمة السر ورقم المرور وغيرها، ولكن في الهواتف الحديثة توجد طريقة أخرى يجهلها البعض وهي ميزة فتح كلمة المرور بالوجه، كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى الإعدادات ثم اختيار الأمن، ثم انتقل إلى أسفل القائمة، واختر تعيين رمز حماية الوجه.

5- تحويله إلى هاتف قابل للتصوير تحت الماء: فلست مضطر لشراء هاتف جديد يتميز بأنه مضاد للماء حتى تتمكن من التصوير تحت الماء، فهناك حيلة ستمكنك من استخدام هاتفك تحت الماء والتصوير به كما تريد، عن طريق لف هاتفك جيدًا برول الطعام البلاستيكي.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

