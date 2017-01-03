التّحكم_المروري: حركة المرور كثيفة من الضبية باتجاه نهر الكلب وصولا الى ذوق مكايل بسبب إجراءات أمنية في المحلة

3 يناير, 2017 - 5:38 مساءً
3 يناير, 2017
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