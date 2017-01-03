الصورة التي أصابت مستخدمي الإنترنت بالذهول

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفتاة ظهرت وهي تلتقط صورة سيلفي، الا ان الصورة اثارت جدلاً واسعاً بسبب التيشيرت التي ظهرت فيه.

الصورة تبدو للوهلة الأولى أنها صورة سيلفي عادية، عبارة عن فتاة ترتدي قبعة وتيشيرت مخطط وبنطلون جينز، ولكن عند تكبير الصورة يتحول شكل التيشيرت إلى الشكل المخطط، وتبدو به خطوط طولية.

الصورة قامت بنشرها مادلين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وأذهلت رواد الإنترنت، وانضمت إلى قائمة الصور التي أثارت الجدل، والتي كان أشهرها “الفستان” الذي انقسم الرواد في تحديد ما إذا كان لونه أسود في أزرق أم أبيض في ذهبي.

التعليقات الساخرة انهالت على الصورة، ووصف البعض التيشيرت بأنه “شرير” أو “مسكون”، مؤكدين أن لونه تغير تماما عند تكبير الصورة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

