معارض سوري بارز يعود إلى حضن الوطن..ويفضح المعارضة

عبر فناة العالم ظهر نواف البشير شيخ مشايخ قبيلة البقارة ليتحدث عن فساد “الجيش الحر” ووجود إيدي خفية خارجية كانت تعمل على تسمية “جمع التظاهرات” ومؤكدا على عجز ميليشيات “الجيش الحر” عن تقديم أي شيء للسوريين لا بل بوجوده تعرضت المعامل وسكك الحديد والمؤسسات للنهب والسرقة تحت عنوان غنائم،إضافة إلى موقفه المعبر عن حق الأسد للترشح.



تحدث البشير فيما يخص طروحات الدولة السورية حيال الحل السياسي فقال:”كلما قام النظام السوري بتقديم مشروع جديد للحل السياسي وتسوية الأمور وفقاً لمطالب الجماهير، كانت تخرج تظاهرات ترفض الحل السياسي أو الحوار مع النظام”

ومطالبا بـ “حوار سياسي سوري سوري، لا يتبع أجندات خارجية أو مطايا لمشاريع دولية”.

من جهة أخرى أوضح البشير وجوه المعارضة، لاسيما من تولوا “رئاسة الائتلاف”، قائلا:” إن هؤلاء مقيمون في الخارج، كبرهان غليون الذي يقيم في فرنسا منذ 40 عاماً، وأنس العبدة مقيم في انكلترا منذ 30 عاماً، عبد الباسط سيدا مقيم في السويد منذ 35 عاما”، واصفا إياهم بـ مطايا لمشاريع خارجية، ولا يمثلون الشعب السوري وليس لديهم أحد في سوريا، وإنما فقط ينفذون أجندات خارجية”. ومتحدثا عن المعارضة التي تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين،

هذا وقد أضاف البشير حيال الحديث عن المعارضة قائلا : “من لم يذهب إلى تل أبيب، ذهب إلى باريس والتقى مع برنارد ليفي كوهين وسكرتيرته بسمة قضماني الموجودة في الائتلاف الوطني ومجلسه”، واصفا “ليفي” بأنه “أبو الثورات العربية”

كما شن ّالبشير هجوما على “وحدات حماية الشعب” (PYD) حيث قال إن ” PYD” تمثل “حركة انفصالية متماهية مع الإرهاب والمشاريع الدولية لتقسيم سوريا”.

وأضاف البشير ربطه بين الدولة السورية ومؤسسات الدولة معتبرا “أن سقوط الأول يعني سقوطها، وأن البديل عن الرئيس الأسد سيكون الإرهاب متمثلا “بتنظيم الدولة” و”جبهة فتح الشام”، لأنهم الأقوى على الأرض وهم مدعومون غربياً وسعودياً وقطريا”.

وانتقد البشير المتظاهرين الذين كانوا يرددون عبارة “الشعب السوري واحد”، متسائلا أين هذا الشعب الآن، مؤكدا على تورط السعودية وقطر بتغذية الروح الطائفية لدى السوريين في تماه مع المشروعات الإسرائيلية كما قال.

ووجه “البشير” دعوة مفتوحة للعودة إلى الدولة السورية، مخاطبا المعارضة: “آن الأوان بأن نحدد موقفنا ونقف بجانب مؤسسات الدولة والوطن الذي هو الأساس ويحمينا وهو الاستقرار والأمان، وليس هؤلاء القتلة المجرمين الذين يشكلون مجاميع مسلحة بأسماء شتى” متطرقا إلى المؤتمر المرتقب في آستانا ، موضحا أنه كان يدعو لإقامة مؤتمر للمعارضة في دمشق، فـ”هي عاصمتنا شاء من شاء وأبى من أبى”،

وطلب البشيرمن المعارضة أن تقبل بالتفاوض غير المشروط وتعمد إلى “طي صفحة الماضي والاتفاق على الحل السياسي لبناء مؤسسات الدولة.. وحكومة وحدة وطنية تجمع كل الأطياف”.

ليختم البشيربالجملة الأكثر تعبيرا عن موقفه، حينما قال: “الرئيس بشار يحق له أن يرشح.. نعم يحق له أن يرشح نفسه للانتخابات، وأن صناديق الاقتراع تقرر من يفوز.”