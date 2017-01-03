مقتل 5 جنود يمنيين في تصادم مع مسلحي “القاعدة”

قتل 5 جنود يمنيين على الأقل، الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني، في كمين نصبه لهم مسلحو تنظيم “القاعدة” في محافظة أبين جنوب اليمني، وفق مصادر أمنية.

وقالت المصادر إن أفراد التنظيم نصبوا كمينا لوحدة من الجيش كانت تستعد لشن عملية ضد موقع للجهاديين شرقي مدينة شقرة الساحلية في المحافظة.

وذكر أحد المصادر أن ثلاثة جنود قتلوا في مكان الاشتباك، فيما توفي اثنان آخران متأثرين بجراحهما، مضيفا أن المسلحين استولوا على عربتين عسكريتين وأسلحة، دون الإفادة بعدد القتلى في صفوف “القاعدة”.

فيما ذكرت مصادر في الإدارة المحلية أن حصيلة الاشتباك هي 15 من عناصر “القاعدة” و11 جنديا، دون وجود إمكانية للتأكد من صحة هذه المعلومة من مصادر عسكرية أو مستقلة.

وتواجه القوات الحكومية اليمنية المدعومة، منذ مارس/آذار 2015، من قبل قوات التحالف العربي بزعامة السعودية، كلا من المقاتلين الحوثيين الذين يسيطرون على جزء من أراضي البلاد، بما فيها العاصمة صنعاء، وجهاديين متمثلين بتنظيمي “القاعدة” و”الدولة الإسلامية” (“داعش”).

وكان هذان التنظيمان استغلا أوضاع الحرب الأهلية في اليمن، التي خلفت أكثر من 7 آلاف قتيل منذ اندلاعها قبل 21 شهرا، للتأصّل في جنوب اليمن وجنوب شرقه.

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