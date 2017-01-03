تغريدات لما يسمى “أمير النصرة” في وادي بردى بريف دمشق الغربي تؤكد وجود “النصرة” فيها ومسؤوليتها عن قطع المياه عن دمشق

3 يناير, 2017 - 6:16 مساءً
3 يناير, 2017
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