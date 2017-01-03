حسن الشافعي يكشف عن ماضية

3 يناير, 2017 - 6:59 مساءً المصدر: وكالات
حسن الشافعي يكشف عن ماضية

نشر الملحن والموزع الموسيقي حسن الشافعي صورة له من الطفولة على حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام. وظهر حسن الشافعي في الصورة وهو يتحدث في التليفون، وعلق الشافعي على الصورة قائلاً ” شكلها كانت مكالمة مهمة”، لكن في الوقت ذاته داعب الشافعي محبيه عن طريق مزحة أضافها في التعليق، حيث كتب هاش تاج “روب سلاحف النينجا”، مشيراً أن الرداء الذي يرتديه في الصورة يشبه نفس الرداء لكارتون “سلاحف النينجا”. يذكر أن حسن الشافعي أعلن دعمه لبرنامج “Tour n Cure” من أجل القضاء على مرض فيروس سي، وقرر الشافعي المساهمة في علاج 500 حالة من خلال هذا البرنامج.

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المصدر: وكالات
3 يناير, 2017

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