جنبلاط عبر تويتر: اول بند للبحث غدا في جلسة مجلس الوزراء وقد وزع على عجل هو بند النفط والغاز

3 يناير, 2017 - 7:05 مساءً
3 يناير, 2017
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