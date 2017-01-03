الرياشي: برّي ايجابي جداً وسيساعد لأقصى الحدود لتطوير وزارة الاعلام

عرض وزير الإعلام ملحم الرياشي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري آخر المستجدات حول إعتداء اسطنول، ووضع وزارة الاعلام والامور التي يحضرها لتطوير الوزارة.

وأكد الرياشي أن برّي ايجابي جداً وسيساعد لأقصى الحدود من أجل تطوير وزارة الاعلام، مضيفاً: “تحدثنا عن الوضع السياسي والعلاقة بين القوات اللبنانية وحركة أمل، وكان الجو ممتازاً جداً”.

وحول ما ستقوم به الحكومة بشأن الوضعين المعيشي والاجتماعي وموضوع سلسلة الرتب والرواتب، قال الرياشي: “كل الملفات لا سيما المعيشية منها والتي لها علاقة بحياة الناس اليومية هي هم استراتيجي للحكومة، وستكون موضع بحث واقرار بالطريقة المناسبة”.

وعما اذا كان هناك خطة لتطوير تلفزيون لبنان، قال: “نعم هناك خطة، وهناك مجلس ادارة جديد للتلفزيون، وهناك ايضا مجلس وطني جديد للاعلام، وكل شيء سيكون جديد”.

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