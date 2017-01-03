غارات التحالف تدمّر مدخل سدّ الفرات وميليشيا “قسد”تتقدم

أسفرت غارات نفذها طيران التحالف عن تدمير المدخل الشمالي لسد الفرات، تزامنًا مع عمليات ميليشيا “سوريا الديمقراطية” في ريف الرقة.

وفي تفاصيل الخبر كتب التنسيقية التابعة لحملة “الرقة تذبح بصمت” أن طيران التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، دمرت المدخل الشمالي لسد الفرات بعد استهدافه بعدة ضربات جوية،

وفي سياق متصل أعلنت ميليشيات “قوات سوريا الديموقراطية” (قسد) اليوم، الثلاثاء 3 كانون الثاني عن سيطرتها على قريتي حمارين شمال مدينة الطبقة، وقرية مجيبن الفتح، شمال غربي مدينة الرقة

فيما ذكر “ناشطون أكراد “عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن غرفة عمليات “غضب الفرات” سيطرت على القريتين بعد معارك مع مقاتلي تنظيم “داعش”

تجدر الإشارة إلى أن ميليشيا”قسد” أكدت في بيان لها أول أمس أن “مقاتلي ومقاتلات غرفة عمليات غضب الفرات حرروا حتى الآن 110 قرى، والعشرات من المزارع والتلال الاستراتيجية، وقتلوا 277 مرتزقًا من داعش”.

بدوره أعلن “تنظيم داعش” اليوم أيضًا أنه تصدى لجميع محاولات التقدم للقوات الكردية إلى قرى معيان، وهريبشة، ومويلح، وبئر الداير، في ريف منطقة عين عيسى الجنوبي، واستعاد السيطرة على قرية أم سليم في ريف الرقة الشمالي.

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