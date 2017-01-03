الرئيس عون: لبنان يعيش بداية النهضة وقريباً سيستعيد موقعه في الشرق

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله وفداً من الانتشار اللبناني أن “ما تحقق حتى الآن في لبنان يشكل خطوة أولى في مسيرة الحلم الذي راود اللبنانيين والذي ما كان ليتحقق لولا تصميمنا ومثابرتنا طوال 26 عاماً بجدية، مما اكسبنا ثقة الناس وكرس صدقيتنا أمامهم”.

وشدد رئيس الجمهورية، على “اهمية مشاركة المنتشرين اللبنانيين في الخارج في النضال من اجل تحقيق الحلم الذي بات اليوم حقيقة”، متمنياً “ان تبقى الروح النضالية حية وتتحول الى تحقيق اهداف اخرى تحت عنوان اصلاح البلاد واحداث التغيير المنشود فيها وهي اهداف تتطلب الكثير من الجهد والعمل والجدية”.

وأضاف الرئيس عون: “نحن في بداية نهضة، وحضوركم بيننا تكريس لذلك ولاطمئنان اللبنانيين لتوافر الامن والاستقرار في لبنان. وكذلك الأمر بالنسبة للاجانب الذين توافدوا الى لبنان هذا العام باعداد كبيرة وقد احسوا بالتغيير الحاصل”.

وردا على مداخلة تناولت الحدث الارهابي في اسطنبول والشعور بمباشرة الدولة اللبنانية بالاهتمام بمواطنيها، قال: “نحن نعطي قيمة للانسان، لان كل تربيتنا ومعتقداتنا مبنية على الانسان الذي يتمتع بالفضائل والاخلاق مما يفرض التضامن في الايام الصعبة، اننا نتضامن مع الدول ونستنكر الاعمال الارهابية فيها، فكيف بالحري مع مواطنينا، وما حصل امس في المطار لدى وصول جثامين الشهداء والجرحى، يؤكد تضامن جميع اللبنانيين على وحدتهم التي لم تتأثر على الرغم مما يحيط بنا من ويلات”.

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