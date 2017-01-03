مستشار خامنئي: حزب الله لن يخرج من سوريا

قال علي أكبر ولايتي، المستشار الأول للمرشد الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني، إن حزب الله اللبناني لن يخرج من سوريا، رغم اتفاق وقف إطلاق النار في هذا البلد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ولايتي، الثلاثاء، في العاصمة الإيرانية طهران، عقب لقاء جمعه مع نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا”.

وأضاف: “خروج حزب الله من سوريا، بعد اتفاق وقف اطلاق النار، دعاية الأعداء”.

وأكد ولايتي مواصلة طهران التنسيق مع روسيا بخصوص الأزمة السورية، وذلك في معرض إجابته عن سؤال حول ادعاء تجاهل روسيا مصالح إيران في سوريا.

وأشار المستشار إلى الجهود الرامية لإيجاد حل للأزمة في سوريا، مؤكدا أن مفاوضات السلام ستعقد في محور الحكومة السورية وأصدقائها.

وأردف: “لن يكون مكان للجهات التي تبادر إلى تسيير محادثات السلام خارج إطار الحكومة السورية وإرادة شعبها”.

جدير بالذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا دخل حيز التنفيذ، اعتبارا من الجمعة الماضية، 30 ديسمبر/كانون الأول 2016، عقب موافقة السلطات السورية والمعارضة عليه.

وفي حال صمود الاتفاق، ستنطلق مفاوضات سياسية بين دمشق والمعارضة في “أستانا” عاصمة كازاخستان، برعاية روسية تركية، قبل نهاية شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

