قرارات وزارة الإعلام تثير سخط العاملين والمتابعين

أكدت مصادر إعلامية للحدث نيوز عن نية وزارة الاعلام بإغلاق القناة الأولى في التلفزيون العربي السوري وإذاعة صوت الشعب بتاريخ السابع من الشهر الجاري لتحذو حذو قناة تلاقي الفضائية التي أغلقت قبل فترة وذلك بحجة تخفيف التكاليف

وقد أثار انتشار هذا الخبر سخطا كبيرا وانتقادات واسعة عبر صفحات التواصل الاجتماعي من العاملين بالتلفزيون السوري والمتابعين للمحطتين السورييتين معتبرين أن القرار خاطئ وتساءل الكثيرون كيف يمكن إغلاق القناة الأولى – القناة الأم – في التلفزيون العربي السوري وهي تاريخ الإعلام السوري، إضافة إلى كون صوت الشعب يعد من بدايات الرحلة السورية في عالم وسائل الاعلام وقد خرّج أجيالا وأجيال من الاعلاميين السوريين الذين أثبتو قدراتهم وتميزهم على الساحة الاعلامية العربية والمحلية

يذكر أن الوزير السابق عمران الزعبي أصدر قرارا بإغلاق القناة نفسها إلا أن بعد فترة وجيزة جاءت التوجيهات العليا بإعادة افتتاح القناة من جديد.

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