الوكالة الوطنية: سماع دوي انفجار قنبلة يدوية في مخيم عين الحلوة تبعها اطلاق نار في الهواء ولم يفد عن وقوع اصابات

3 يناير, 2017 - 8:58 مساءً
3 يناير, 2017
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل