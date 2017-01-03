البرلمان التركي يوافق على تمديد عمل القوات المسلحة التركية في أفغانستان لمدة عامين إضافيين اعتباراً من 6 من كانون الثاني الجاري

3 يناير, 2017 - 9:01 مساءً
3 يناير, 2017
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