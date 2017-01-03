ريف إدلب: ارتفاع عدد قتلى “النصرة” في الغارة الجوية بسرمدا إلى 45 قتيلا وتهم التخوين تجتاح صفحات “المعارضة”

3 يناير, 2017 - 9:28 مساءً
3 يناير, 2017
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