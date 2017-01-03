سعد لمجرد يتعرض لأزمة صحية في السجن..

تعرض الفنان المغربي سعد لمجرد لأزمة صحية داخل السجن في العاصلمة الفرنسية باريس، بعد رفض المحكمة الفرنسية إخلاء سبيله موقتاً.

كما أكدت مواقع مغربية أن “لمجرد” أصيب بحالة نفسية سيئة بعد معرفته بقرار المحكمة، الأمر الذي ترتب عليه إصابته بانخفاض في ضغط الدم، الأمر الذي دفعهم إلى استدعاء طبيب، للاطمئنان على صحته، إلا أنه لم يصدر أي تعليق على الخبر من محاميه وعائلته حتى الساعة.

من جهةاخرى، قامت فتاتين إحداهما مغربية والثانية جزائرية من معجبات لمجرد بالاعتداء بالضرب على الفرنسية لورا بريول التي تقاضيه في ملهى “ليدو” في “شانزيليزيه” ليلة رأس السنة.

حيث انتشرت عبر صفحات معجبي لمجرد على “انستجرام” معلومات تؤكد أن الشابتين هجمتا على لورا بريول، وضربتها إحداهما بقنينة، ثم انهالتا عليها بالشتائم، فتدخل حراس الملهى وبعض أصدقاء الشابة الفرنسية لإنقاذها، وأمسكوا إحدى الفتاتين فيما تمكنت الثانية من الهرب.

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