انتخاب الجمهوري ريان رئيساً لمجلس النواب الأمريكي لفترة جديدة

3 يناير, 2017 - 10:26 مساءً
3 يناير, 2017
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