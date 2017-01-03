الدفاع المدني: إخماد حريق شبّ في شجرة الميلاد التي كانت قد وضعت في إحدى ساحات بطشاي – بعبدا

3 يناير, 2017 - 10:18 مساءً
3 يناير, 2017
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