البنتاغون: الولايات المتحدة تستطيع حماية نفسها من صاروخ كوري شمالي أمريكا  

3 يناير, 2017 - 10:19 مساءً
3 يناير, 2017
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