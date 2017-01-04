ترامب يعلن عن تأجيل اجتماعه مع الاستخبارات حول قضية “الهاكرز الروس”

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، عن تأجيل اجتماعه مع ممثلي مختلف الهيئات الاستخباراتية الأمريكية، والذي كان من المقرر أن يطلعوا ترامب خلاله على تفاصيل قضية الهجمات الإلكترونية التي نسبتها واشنطن إلى “هاكرز روس”.

وكتب ترامب في حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي أن “الاجتماع مع “الاستخبارات” حول ما يسمى بـ “الاختراق الروسي” تم تأجيله إلى يوم الجمعة. وربما هناك حاجة للمزيد من الوقت لإعداد الملف. غريب جدا!”.

وفي وقت سابق، وردت معلومات حول أن دونالد ترامب من المقرر أن يجتمع مع ممثلي الأجهزة الخاصة الأمريكية، الذين كان من المقرر أن يقدموا له المعلومات التي تستند إليها اتهاماتهم لروسيا بشأن الهجمات الإلكترونية ضد الأنظمة الأمريكية.

وقال ترامب في حديث لمجلة “هيل” إنه سيكشف للعلن عن تلك المعلومات يوم الثلاثاء أو الأربعاء. هذا، وكانت الأجهزة الأمنية الأمريكية قد اتهمت روسيا بشن هجمات إلكترونية ضد الحزب الديمقراطي خلال الحملة الانتخابية الأمريكية بهدف التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية.

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