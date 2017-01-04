اتفاق اخير بين اردوغان واوباما !!

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اتفق خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على تعميق التعاون بين البلدين في مجال محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق وسوريا.

وجاء في بيان للمتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، أن “أوباما رحب بالجهود التركية المستمرة للعمل مع اللاعبين الإقليميين من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في سوريا على نطاق وطني، والعودة إلى المفاوضات السياسية بين الحكومة السورية والمعارضة”.

وأضاف إرنست أن الجانبين أشارا إلى “التقدم في عمل التحالف الدولي لمحاربة “داعش” في العراق وسوريا واتفقا على ضرورة مواصلة وتعميق التعاون بين الولايات المتحدة وتركيا”.

يذكر، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يقوم بعملية “العزم الصلب” ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا والعراق منذ آب/أغسطس عام 2014. وفي الوقت الحالي تجري في العراق منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي عملية عسكرية لتحرير الموصل يدعمها التحالف. وفي سوريا أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” يوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، انطلاق عملية “غضب الفرات” لتحرير مدينة الرقة، وذلك بالتنسيق مع التحالف أيضا.

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