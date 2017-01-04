اميركا تستعرض وروسيا تقصف.. الباب السورية مسرح ل”المجاكرة”

في حادثة طريفة جدا أعلنت اميركا أنها نفذت طلعات جوية “استعراضية” منذ أيام، بالتزامن مع طلب تركيا من روسيا دعماً جوياً لعملياتها في مدينة الباب بريف حلب.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بيتر كوك ان التحالف نفذ طلعات جوية استعراضية فوق الباب السورية.. ولم تنفذ الطائرات أي ضربات جوية.

في الوقت الذي قامت روسيا منذ الجمعة بشن عدة ضربات جوية على مواقع التنظيم المتشدد في محيط المدينة، وقضت على العشرات من عناصره.

يبدو ان اميركا لم يرق لها الامر في شن غارات جوية روسية على داعش بنفس الوقت لا تريد قتال التنظيم بشكل جدي فاكتفت بتنفيذ عدة طلعات استعراضية لتقول انا هنا!! وفي حقيقة الامر لم يعتد العالم ان يرى اميركا بصورة “الولدنة والتصرفات الصبيانية” كما تفعل الان.

من الواضح ان اوباما اطفئ نجم اميركا قبل ان يرحل عن رئاستها وهو ما سيذكره به العالم حتى قرون طويلة قادمة.

المصدر-خاص الحدث نيوز

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