عملية خاطفة لدرع القلمون في وادي بردى والنتيجة؟

اعلنت قوات درع القلمون انها شاركت الجيش السوري بالعملية العسكرية الدقيقة التي يقوم بها في وادي بردى على محور دير قانون والحسينية .

وقال الدرع عبر صفحته على فيس بوك ان مجموعة من الوحدات الخاصة لقوات درع القلمون قامت بعملية خاطفة ونوعية نجحت من خلالها بالتسلل إلى الابنية المطلة على دير قانون في وادي بردى والتقدم مستمر .

وكانت قوات درع القلمون قد قالت في وقت سابق على صفحتها في فيس بوك انه وبتوجيه من قائدها تم ارسال تعزيزات عسكرية من عناصر الدرع إلى وادي بردى لمؤازة وحدات الجيش السوري بالعملية العسكرية المرتقبة بمحيط عين الفيجة لتحريرها من الارهاب .

واكدت ان هذه التطورات تاتي بعد قيام المجموعات الارهابية المسلحة بخرق الهدنة التي أعلنت مؤخرا.وقيام الجيش السوري بتعزيز نقاطه والانتشار بمحيط نبع عين الفيجة للبدء بعملية عسكرية دقيقة هناك.

يذكر انه كان قد تم الاعلان عن تشكيل درع القلمون في الشهر الخامس من العام الماضي وهو فصيل عسكري رديف للجيش السوري، يتكون من ابناء بلدات وقرى القلمون، ليكونوا الى جانب الجيش في ملاحقة المسلحين والدفاع عن مناطقهم، ثم مالبثوا ان شاركوا الجيش السوري في عملياته القتالية على كافة الجبهات السورية.عمل

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

