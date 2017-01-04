هذه تشكيلة الوفد المرافق لزيارة عون الخارجية

أُنجزت الترتيبات النهائية لزيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الخارجية الأولى وهي ستشمل الرياض في 9 و10 الجاري وينتقل منها في 11 و12 الجاري عينه إلى الدوحة.

وأكد عون أمس أنّ زيارته للسعودية “تندرج في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة”.

وأوضح أنّ عدداً من الوزراء سيرافقونه في هذه الزيارة “للبحث مع نظرائهم السعوديين في عدد من المشاريع المشتركة التي تتطلّب تنسيقاً وتعاوناً بين البلدين”.

وعلم أنّ الوفد الوزاري المرافق يضمّ وزراء الخارجية جبران باسيل، الدفاع يعقوب الصرّاف، التربية مروان حمادة، الداخلية نهاد المشنوق، المالية علي حسن خليل، الإعلام ملحم الرياشي والإقتصاد رائد خوري. إضافة الى عدد من المستشارين ووفد إداري وأمني وإعلامي.

وسيدعو عون الوفد المرافق الى اجتماع يعقد قبَيل الزيارة للبحث في جدول أعمالها المكثّف.

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