صحيفة تركية تنشر وثيقة مراقبة اتفاق الهدنة في سورية

نشرت صحيفة تركية وثيقة قالت انها تتضمن آلية مراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، من خلال نقاط تفتيش تركية وروسية، إضافة إلى الجدول الزمني للمفاوضات المزمع عقدها في استانة.

وذكرت الصحيفة أن تركيا وروسيا، بصفتهما الراعيتان للاتفاق، اتفقتا على إقامة نقاط مشتركة لمراقبة الهدنة بين الجيش السوري والميليشيات المسلحة.

وأكدت الصحيفة أن الوثيقة صدرت في 29 كانون الأول الماضي، على أن ترصد وتسجل خروقات الهدنة، مشيرةً إلى أن الطرفين “سيعملان على إقامة نقاط إشراف ومراقبة في المناطق السكنية، قرب خطوط المواجهات، لضمان الاستجابة لوقف إطلاق النار”.

الصحيفة نقلت عن مسؤول تركي قوله إن أنقرة ستستخدم قاعدة “إسكي شهير” الجوية لهذا الغرض، بينما تراقب روسيا الاتفاق من قاعدة حميميم العسكرية، داخل سورية.

ووفق الصحيفة فان تركيا وروسيا تشكلان لجنة مشتركة تعمل بوصفها لجنة إدارة الشكاوى والمسائل ذات العلاقة بالهدنة، وترفع اللجنة مقترحاتها وتوصياتها إلى إلى الأطراف المعنية، لضمان محاسبة المذنبين.

وتضمن الوثيقة إقرارًا من تركيا وروسيا “لاتخاذ كافة الإجراءات الممكنة، في سبيل تقريب وجهات نظر الأطراف الموقعة على الاتفاق، وخاصة لحل النزاعات التي تدور بين الجيش السوري والميليشيات المسلحة”.

ويمكن اتخاذ إجراءات تعويض من قبل الطرف المعتدي، بقوة تنفيذية تركية- روسية.

وتحدثت الصحيفة عن لقاءات بين مسؤولين من أنقرة وموسكو، لتوسيع بنود الهدنة وتحسينها، وأكدت أن خبراء من الجانبين سيلتقون في الثامن أو التاسع من كانون الثاني الجاري، لتنسيق الاتفاق والمسائل المتعلقة بمفاوضات أستانة.

وذكرت أن وفدًا من الدولة السورية سيبدأ العمل المشترك مع وفد من المعارضة، في 15 من الشهر الجاري في أستانة، بمشاركة الأمم المتحدة.

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