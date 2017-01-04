ماذا اقترح الحريري في جلسة الحكومة.. ؟!

تطرق رئيس الحكومة سعد الحريري خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة حالياً في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون إلى إجراءات الدولة لمتابعة اعتداء اسطنبول، لافتا إلى أن “ذلك يمليه الواجب الوطني”.

وأكد الحريري على ضرورة “اقتراح تشكيل لجنة وزارية تعنى بوضع خطة عمل لمواجهة أي حادث طارىء تبقى على تواصل مع عون والحكومة لمتابعة الإجراءات التي يمكن أن تتخذ بهذا الصدد، على أن تتشكل اللجنة من وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة والسياحة والزراعة والخارجية والاتصالات والطاقة والأشغال العامة والتربية والصحة والداخلية”.

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