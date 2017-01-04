ميليشيات”الحر” تغتنم من “داعش” وتنكر مقتل قيادي لها في القلمون

مصادر خاصة للحدث نيوز أكدت مقتل أحد المسؤولين العسكريين في ميليشيا “قوات أحمد العبدو ” التابعة لميليشيات ” الجيش الحر” المدعو “علي محمد قرينيص” الملقب “أبو حسين قرينيص” خلال المعارك مع تنظيم داعش في القلمون الشرقي في ريف دمشق.

هذا وقد نشرت ميليشيات“قوات أحمد العبدو” التابعة لميليشيات “الجيش الحر بيانا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أوضحت فيه أنها أنهت المرحلة الثانية من عمليتها المسماة”رد الاعتبار” بإحكام السيطرة على منطقة الحماد الشامي بعد سيطرتها على منطقتي مكحول وشهيب.

وبحسب ما ورد في البيان فقد تحدثت الميليشيا عن مباغتتها لتنظيم “داعش” في محاور تيس، حيث نفذت عمليات إغارة ناجحة على مواقعه، وقامت كتائب المدفعية والصواريخ التابعة للفصيل باستهداف معاقل التنظيم في نقاط تيس محققة إصابات مباشرة.مؤكدين على اغتنام عناصرها للمحطة اللاسلكية لتنظيم “داعش” في البادية السورية وقتلت ما لا يقل عن 16 مسلحاً للتنظيم.

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