موظفو كهرباء البارد أعلنوا الاستمرار في الاضراب

أعلن عمال وموظفو شركة كهرباء البارد استمرارهم بالاعتصام المفتوح والتوقف عن العمل الذي كانوا بدأوه مطلع الاسبوع الماضي “احتجاجا على عدم تنفيذ الشركة لتعهداتها ازاء المطالب المحقة لهم”.

ووجه المضربون في هذا الإطار، كتابا إلى رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء البارد جاء فيه: “نحن الموقعين أدناه موظفي كهرباء البارد وحرصا منا على سير العمل في الشركة وبعد أن قمنا بإرسال كتاب لحضرتكم بتاريخ 8/8/2016، المتضمن مطالب وحقوق الموظفين ولم نلق اي تجاوب منكم.

لنعود بتاريخ 19/9/2016 إلى إرسال كتاب رقم 19 والمتضمن نفس المطالب ونعلن فيه الإضراب العام على أمل أن نلقى تجاوبا منكم.

ونظرا لغياب رئيس مجلس الادارة قبل الإضراب بيومين إرتأينا تعليق العمل بالإضراب لغاية عودة رئيس مجلس الادارة الا اننا لم نتلق اي رد ايجابي الامر الذي اضطرنا آسفين إلى إعلان الإضراب المفتوح بتاريخ 26/12/2016 حتى تحقيق كافة المطالب المذكورة في الكتاب السابق. ونحمل إدارتكم كافة المسؤولية عن الخسائر المادية مع حفاظنا على كامل المنشآت من أي ضرر. ونلفت نظركم الى اننا لم نقم بأي أضراب سابقا خلال فترة استلامكم رئاسة مجلس الإدارة.

ونود تذكيركم انه بتاريخ 19/5/2015 قد أرسلتم المحامي مارك عساف وتم التوقيع على عقد المصالحة الجديد والذي يتضمن عدة بنود أهمها موضوع الإنتاجية والمنح المدرسية والحوافز ودفع كافة المستحقات التي وعدت بدفعها في مهلة أقصاها شهر من تاريخه، إلا أنكم لم تلتزموا بتنفيذها لغاية اليوم مما اضطرنا آسفين إلى توقيف الإنتاج واعلان الإضراب حتى تحقيق المطالب”.

كما يعتبر موظفو الشركة أن عقد المصالحة الموقع بتاريخ 19/8/2016 ملغى من قبلهم.

يذكر أن في معمل شركة كهرباء البارد 22 موظفا وعاملا.

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