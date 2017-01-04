اتفاق الهدنة لجمهم عن قتال الجيش السوري.. فقتلوا بعضهم؟!

يبدو ان اتفاق وقف اطلاق النار قد لجم الميليشيات المسلحة عن قتال الجيش السوري لكنه لم يلجمها عن قتال بعضها البعض فالميليشيات المسلحة لم تعتد على التوقف عن القتل طيلة الست سنوات الماضية فكيف تتوقف اليوم؟.

ويشهد الجنوب السوري توترا كبيرا بين الميليشيات المسلحة، ولاسيما بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الميليشيات والجيش السوري.

وقال نشطاء محليون إن مجهولين أطلقوا النار، على قائد ما يسمى تجمع أنصار الإسلام الملقب بأسد مسحرة، ما أدى لمقتله على الفور في بلدة مسحرة بريف القنيطرة، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاغتيال حتى اللحظة”.

وقُتل القائد الميداني في ميليشيا الجيش الحر المدعو عبد الله الناصر بمدينة انخل في درعا جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في المدينة. حيث أعلنت ميليشيا جيش خالد في بيان رسمي مسؤوليتها عن عملية الاغتيال.

وبحسب مصادر محلية فان أكثر من عشر عمليات اغتيال طالت عدداً من قادة وعناصر الميليشيات المسلحة قد حدثت خلال اليومين الماضيين، وعزت المصادر الاسباب في حدوث عمليات الاغتيال في لخلاف كبير بين قادة تلك الميليشيات بين مؤيد للهدنة ورافض لها.

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