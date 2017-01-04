أنقرة تحدد هوية منفذ هجوم اسطنبول

نقلت وكالة “أناضول” عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني، إن المحققين تمكنوا من تحديد هوية منفذ هجوم اسطنبول، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

في الوقت نفسه، أعلنت “الأناضول” أن قوات الأمن التركية ألقت القبض على 20 شخصا، بينهم 11 امرأة، يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم “داعش” في ولاية إزمير، على خلفية هذه العملية الدموية التي أسفرت عن مقتل 39 شخصا وإصابة 65 آخرين ليلة رأس السنة.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر أمنية في إزمير أن هذه الاعتقالات جرت في إطار عملية أمنية شنتها قوات الأمن في الولاية فجر الأربعاء وداهمت في أثنائها 4 أماكن.

وأضافت المصادر أن الموقوفين يعتقد أنهم قطنوا في ولاية قونية في المنزل نفسه الذي أقام فيه المشتبه به في تنفيذ هجوم إسطنبول، وأنهم نقلوا، وبصحبتهم 20 طفلا، إلى مديرية أمن إزمير

وارتفع بذلك عدد الأشخاص الموقوفين من قبل السلطات التركية على خلفية هذا الاعتداء الإرهابي إلى 36 شخصا، علما بأن الشرطة سبق وأن ألقت القبض يومي الاثنين والثلاثاء على 16 من المشتبه فيهم بالضلوع في هذا الهجوم الدموي، حسب الوكالة.

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