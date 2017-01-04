الحمار لا يقع بالجورة مرتين.. لكن ميليشيا جيش اليرموك وقعت !!

يقول المثل الشعبي “الحمار لا يقع بالجورة مرتين” لكن للاسف جيش اليرموك ليس حماراً، والتفاصيل:

اتفاق وقف اطلاق النار من جهة وسريان اشاعة عودة محافظة درعا لسيطرة الدولة السورية بالمصالحة من جهة اخرى وكل الوقائع التي تشير الى افول الازمة السورية من جهة اخيرة، كل تلك الاسباب لربما هي من دفعت بالمسؤول المالي في مايسمى بجيش اليرموك المدعو فراس الشريف للهرب مع مئات الملايين التي كانت مرصودة للميليشيا.

وتفيد بأن المبلغ المسروق يقدر بحوالي مليون ومئة ألف دولار أمريكي اي قرابة 575 مليون ليرة سورية، وكان ذلك منذ ثلاثة أيام.

وبينما تحاول ميليشيا جيش اليرموك، المنضوية تحت ما يسمى الجبهة الجنوبية، التستر على الفضيحة وعدم الاعلان قام عناصر من داخلها بنشر الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ووفق مصادر ميدانية فإن المبلغ المسروق كان مخصصابكامله لرواتب المقاتلين فيه.

ولم يعرف حتى الساعة مصير السارق “الشريف”، أو الجهة التي ذهب إليها، بينما توقعت المصادر أن يكون قد رسم مخطط هروبه نحو البادية ومنها إلى الرقة وإدلب ثم تركيا، باعتباره الطريق الوحيد الذي يستطيع الذهاب إليه.

وأكدت المصادر أن من ضمن المبلغ المالي المسروق، ملايين الليرات السورية لقادة بعض الفصائل الكبرى العاملة في درعا.

يذكر ان ميليشيا جيش اليرموك كانت قد تعرضت لحادثة مشابهه قبل عامين من اليوم حيث فر سابقا مسؤولها المالي المدعو محمد البلخي بمبلغ مالي قُدّر حينها بأقل من مليون دولار.

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