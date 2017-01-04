أنقرة تدعو طهران لوقف انتهاك الهدنة في سوريا

دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني، إيران إلى الضغط على الجماعات المسلحة المدعومة من طرفها، والسلطات السورية، لوقف انتهاك الهدنة في سوريا.

وحذر جاويش أوغلو في مقابلة مع وكالة الأناضول الرسمية للأنباء بثها التلفزيون، حذر من أن هذه الانتهاكات تعرض مفاوضات السلام المزمع عقدها في عاصمة كازاخستان أستانا للخطر.

وكشف وزير الخارجية التركي عن وجود حالات انتهاك لوقف إطلاق النار في سوريا من قبل قوات السلطات السورية والفصائل المسلحة الموالية لها، مضيفا أن على إيران استخدام نفوذها من أجل التزام الفصائل المدعومة من قبلها بنظام الهدنة.

وتابع جاويش أوغلو أن أنقرة وموسكو تعملان بشكل مشترك على وضع تدابير ترمي إلى معاقبة مخالفي الهدنة في سوريا.

وشدد وزير الخارجية التركي على أنه ينبغي التوصل إلى الحل السياسي في سوريا على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي وتحت رعاية منظمة الأمم المتحدة.

وكشف جاويش أوغلو، عن أن المفاوضات بشأن تسوية الأزمة السورية ستجري يوم 23 من الشهر الحالي في أستانا.

وأكد أن فريقا من الخبراء الروس سيزور تركيا يومي 9 و10 من الشهر الحالي بغية بحث إعداد هذه المفاوضات.

وتدعم روسيا وتركيا أطرافا متنازعة في الأزمة السورية، لكنهما توسطتا في وقف هش لإطلاق النار من المقرر أن تعقبه محادثات سلام في أستانا عاصمة كازاخستان.

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