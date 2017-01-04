ولايتي: إيران لن تتراجع عن مواقفها المبدئية الداعمة لمحور المقاومة

أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن إيران لن تتراجع عن مواقفها المبدئية الداعمة لمحور المقاومة ومنه سورية بأي شكل من الأشكال.

وقال ولايتي في تصريح له اليوم على هامش لقائه رئيس ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب العراقي نوري المالكي إن “مواقف إيران ثابتة حيال الدعم التام والمستمر لمحور المقاومة الذي يبدأ من ايران مروراً بالعراق ووصولاً إلى سورية ولبنان وفلسطين”.

وتابع ولايتي ان “إيران وقفت إلى جانب الحكومة والشعب في سورية منذ بداية المؤامرة الإقليمية والدولية التي تتعرض لها ولاتزال مستمرة في دعمها”.

وشدد ولايتي على أهمية الحفاظ على سيادة ووحدة الأراضي السورية وضرورة أن يحدد الشعب السوري مستقبله بنفسه دون أي تدخل خارجي.

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