الأسد يستقبل قداسة الكاثوليكوس للأرمن الأرثوذكس لـ بيت كيليكيا

استقبل الرئيس الأسد قداسة الكاثوليكوس للأرمن الأرثوذكس لـ بيت كيليكيا آرام الأول كيشيشيان والوفد المرافق له.

حيث قدّم قداسته التهاني للرئيس الأسد والشعب السوري بتحرير مدينة حلب بعد سنوات من معاناتها جراء جرائم المجموعات الإرهابية، معرباً عن دعواته وأمنياته الصادقة بأن يتمّ تحرير جميع المناطق السورية من الإرهاب حتى يعود السلام والأمان إلى ربوع سورية في أقرب وقت.

من جانبه، أكد الرئيس الأسد أن الحرب الإرهابية التي تتعرّض لها سوريا منذ سنوات والتي تستهدف الشعب السوري بجميع انتماءاته وأطيافه فشلت في تحقيق واحد من أخطر أهدافها وهو ضرب وحدته وتجانسه، لافتاً إلى أن هذه الحرب زادت السوريين ثباتاً وتصميماً على التمسّك بهويتهم وحضارتهم القائمة على التنوّع والتعدّد، وهو ما شكّل عنواناً لتاريخهم على مدى قرون خلت.

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