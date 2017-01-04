هذا ما أعلنت عنه ميليشيا”جيش العزة”في ريف حماه

أعلن فصيل “جيش العزة” التابع لميليشيات المسلحة المنتشرة في ريف حماه على لسان قائدها المدعو جميل الصالح عن بدء عملية عسكرية ضخمة في ريف حماة الغربي وذلك نصرة لأهالي وادي بردى بحسب تعبيره .

هذا وقد اعترف المدعو جميل الصالح باستهداف بلدة ربيعة وسلحب بالصورايخ وتحقيق إصابات مباشرة معللا أن ذلك بهدف التخفيف عن الفصائل في وادي بردى فجاء في حديثه لناشطين إعلاميين في إحدى قنوات التنسيقيات :” سندافع عن اخوتنا في وادي بردى والغوطة الشرقية مهما كان الثمن غالياً”، مضيفا:” أن الفصائل باتت في موقف محرج وهي منشغلة بقضية الإندماج “راجيا “من جميع الفصائل التحرك لتخفيف المعاناة عن المحاصرين في وادي بردى”

فيما صرح المدعو هشام المرعي قائد ميداني في ميليشيا “العزة” عن استهداف مواقع الجيش السوري ومناطق مؤيديه في بلدة سلحب والربيعة في ريف حماة الغربيو تحقيق إصابات مباشرة وسط تلك المواقع كرد فعل أولي على مايجري في قرى و بلدات وادي بردى والغوطة الشرقية

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