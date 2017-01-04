الفرزلي: ضرورة وضع قانون إنتخاب حقيقي

أشار نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي الى أن “المجلس النيابي منذ سنوات هو خريطة برلمانية تمثّل المكوّنات الطائفية، لا يوجد فيها لا معارضة ولا موالاة، وحين تتفق هذه المكوّنات تصدر القرارات”

مشدداً على “ضرورة وضع قانون إنتخاب حقيقي ينتج موالاة ومعارضة”.

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، اعتبر الفرزلي أنه “بعد إنتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، أخذ المكوّن المسيحي مكانه”، مشيراً إلى ان “المحاسبة على أساس عدم وجود المحاصصة تفرض وجود البديل”، متسائلا “هل هناك من بديل مطروح؟”.

ولفت إلى أن “اربعة مكوّنات موجودة في مجلس النواب فقط دون وجود أصوات أخرى وجميع الجهات شاركت في الحكومة تحت عنوان “الوحدة الوطنية””، متسائلا “بعد ذلك ما هو المنتظر؟”.

وشدّد الفرزلي على أنه “في غياب قانون إنتخاب يعكس صحة التمثيل تتعطّل الحياة الديموقراطية في البلد”، مشيراً إلى أن “الخشية هي من الإتفاق على قانون يُجوّف من أهدافه المبدئية، لكنه يبقى أفضل من قانون الستين، ويحمل في طياته بذور تدمير نفسه بنفسه، إذ يمكن الإنقلاب عليه وتغيير معطياته في مرحلة لاحقة”.

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