شقير: إقرار مرسومي النفط ادخل لبنان مرحلة جديدة

نوه رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير في تصريح اليوم، “بإقرار مجلس الوزراء في جلسته اليوم مرسومي النفط والغاز”، معتبرا ان “هذه الخطوة تظهر وجود إرادة قوية للانطلاق في المشاريع الاقتصادية الكبرى والاساسية التي تحتاجها البلاد والاقتصاد الوطني”.

كما نوه “بانتاجية الجلسة الاولى لمجلس الوزراء”، واكد ان “هذا ما نحتاجه لإنقاذ البلد ووضعه على طريق التعافي والنهوض”.

وقال: “مع وجود هذه الاجواء الايجابية، اعتقد انه لن يكون هناك عقبات وعراقيل امام الخطوات والاجراءات والمشاريع المطلوبة، وهذا ما أكده رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال لقائه مع القطاع الخاص حيث لفت الى وجود تفاهم بينه وبين رئيس الجمهورية حول معظم الملفات الاقتصادية”.

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