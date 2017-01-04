مصدر ميداني:سقوط صواريخ تستهدف سوق الفوعة بريف إدلب مصدرها الميليشيات المسلحة متمركزون في تلة أم عانون 

4 يناير, 2017 - 5:03 مساءً
4 يناير, 2017
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