عماد خميس: حركة الانتاج ستقلع في مدينة حلب شاء من شاء وأبى من أبى، وسنحاسب كل مقصر أو فاسد ولن نستثني أحداً مهما كانت محسوبياته، مشيراً إلى أن زمن الإعفاءات بدون محاسبة انتهى

4 يناير, 2017 - 5:13 مساءً
4 يناير, 2017
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