ماذا يدور في الميدان السوري …؟

في اليوم الخامس لبدء تنفيذ اتفاق الهدنة القاضي بوقف اطلاق النار في سوريا يستمر الجيش السوري بإستهداف الميليشيات المسلحة التابعة “لجبهة النصرة” و”تنظيم داعش” اللذين لايشملهما القرار

حيث أسفرت المعارك المتواصلة بين الجيش السوري وكلا “التنظيم “” والجبهة “في ريفي حمص الشمالي والشرقي عن مقتل واصابة عدد من مسلحيهم شرق المحطة الرابعة وفي تلة العواميد والمحسة والباردة في ريف تدمر وقريتي “أم شرشوح وجوالك”

وفيما يخص سير المعارك في دمشق وريفها فقد استهدفت مدفعية الجيش السوري مواقع الميليشيات المسلحة التابعة لجبهة النصرة في أطراف بلدات حزرما والزريقية و حوش الصحالية في منطقة المرج في الغوطة الشرقية.

بالتزامن مع استهداف الطيران الحربي السوري مجموعات الميليشيات المسلحة في عين الفيجة بريف دمشق مع إحراز تقدم جديد على جبهة الحسينية وسط انهيار تحصينات المسلحين وتراجعهم

وذهابا إلى دير الزور فقد تمكنت مدفعية الجيش السوري من تدمر دشمة لإرهابيي “داعش” و تستهدف تجمعاتهم في محيط المطار العسكري أسفرت عن مقتل العشرات من الارهابيين

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