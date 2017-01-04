مصدر ميداني: مقتل واصابة عدد من مسلّحي تنظيمي داعش وجبهة النصرةفي تلة العواميد والمحسة والباردة في ريف تدمر وقريتي “أم شرشوح وجوالك” في ريفي حمص الشمالي والشرقي.

4 يناير, 2017 - 5:24 مساءً
4 يناير, 2017
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