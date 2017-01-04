المجبر: التوريث السياسي جعل المنصب تشريفاً وليس تكليفاً

اعتبر الدكتور جيلبير المجبر أن “السلطة هي بيئة حاضنة وملائمة للفساد وحماية الفاسدين، وهي الراعية لبؤرة الفساد.

ومنها تستشري هذه الآفة وتنطلق وتتوسع ليصبح للفاسدين تنظيم خاص بهم يضغطون بها على النفوس من خلال لوائح وتشريعات قانونية خاصة بهم, يقلبون من خلالها النظام ويصبحون قيمون على الدولة برمتها حتى تصل الى حد الانهيار السياسي والتقييمي والوطني، فتنشأ بذلك مؤسسة الفساد التي تستقطب ضعفاء النفوس وعديمي الضمير من حكام ومسؤولين”.

ولفت المجبر في تصريح الى أن “التوريث السياسي جزء من هذه المنظومة الفاسدة المستشرية في العمق، وبذلك يصبح المنصب تشريفا وليس تكليفا، حيت يتعطش الراغب في الوصول بأي طريقة وبأي ثمن كان للوصول الى مركزه وغايته مهما كلفه الامر من نهب وسرقة وكسب مال حرام، فتصبح الديمقراطية رهينة بأيادي الطبقة الفاسدة التي تعتمد التوريث السياسي غطاء لها.

حيث تسعى للقبض على زمام الامور والحكم وعلى رقاب المواطن خلال توريثهم السلطة من الجد الى الاب الى الابن، هنا تصبح الديمقراطية عرجاء يسيرها ويحتكرها المال السياسي والتوريث السياسي القاتل”.

واوضح المجبر ان “الأخطر في عملية التوريث السياسي والإقطاعي هو امتداد لهذا الوباء لطبقة سياسية جديدة حيث أصبحنا نرى العم والعمة والأبن والشقيق والزوجة والصهر والحفيد يمسكون بزمام الحكم وتيسير أمور البلاد دون الاكتراث للكفاءات المطلوبة لقيادة السلطة ودخول البرلمان او لقيادة طيارات عريقة”.