هل بدأ أهالي حلب بالعودة إلى منازلهم؟

صرّح ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا ساجد مالك بأن آلاف الأشخاص بدأوا في العودة إلى منطقة شرق حلب التي كانت تخضع لسيطرة قوات المعارضة السورية.

حيث أوضح السيد ساجد أنه مايقارب ال 2200 أسرة عادت إلى حي هنانو السكني فيما أشار إلى أعداد أخرى تأتي لتفقد منازلها قبل اتخاذ قرار العودة فقال “يأتي الناس إلى شرق حلب لرؤية محالهم ومنازلهم ولرؤية ما إذا كان المبنى قائما ولم ينهب المنزل، ولرؤية ما إذا كان يجب عليهم العودة”.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد ظهر البارحة تم إذاعة بيان في حلب يدعو فيها الأهالي إلى العودة لمنازلهم بعد قيام الحكومة السورية خلال ثلاثة أيام بتأمين حلول سريعة لمشكلة الكهرباء والماء والغاز وغيرها من متطلبات المعيشة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

