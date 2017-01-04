روسيا مستعدة لإمداد الفلبين بأحدث أنواع الأسلحة

أعلن السفير الروسي لدى الفلبين، إيغور خوفايف، الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني، أن روسيا مستعدة لتوريد أحدث أنواع الأسلحة للفلبين.

وكان وزير الخارجية الفلبيني، بيرفكتو ياساي، تحدث سابقا عن إمكانية شراء بلاده أسلحة نارية روسية الصنع لتزويد أفراد الشرطة بها، لأن الولايات المتحدة، على ما يبدو، جمدت إمداداتها لمانيلا من الأسلحة، على خلفية الحملة التي تخوضها السلطات الفلبينية ضد تجار المخدرات ومستهلكيها.

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